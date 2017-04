Prefeitura executa contenção de rip-rap emergencial e tapa-buraco no Planalto

A Avenida Dublin, situada no bairro Planalto e uma das principais da Zona Centro-Oeste da cidade, está recebendo obras de infraestrutura com a implantação de um rip-rap de dez metros de extensão e nove metros de profundidade. A ação começou após a chuva do fim de semana que comprometeu parte da pista.

Os serviços tiveram início nesta terça-feira (4), pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em caráter emergencial a pedido do prefeito em exercício Marcos Rotta.

“Como estamos sempre vistoriando as ruas do bairro, logo tivemos ciência do ocorrido e mobilizamos uma equipe com 12 trabalhadores para executar a contenção da pista, primeiramente com barro e, na sequência, com os sacos de areia, compondo e finalizando o rip-rap”, explica o chefe do distrito de obras que atende a área, Potiguar Moreno.

Para a execução dos serviços estão sendo utilizadas uma retroescavadeira e uma caçamba. Os trabalhos seguem sem interferir no fluxo de veículos. Após o restauro completo, serão realizadas obras de finalização com a recuperação do meio-fio, sarjeta e asfalto. Os trabalhos devem ser finalizados ainda nesta semana.

Tapa-buraco

As equipes do distrito de obras do bairro Alvorada estão atuando também nas vias do Conjunto Vista Bela, também no bairro Planalto. Segundo o chefe da divisão distrital, todas as 13 ruas do conjunto serão contempladas nessa ação que teve início na última segunda-feira (3).

Hoje os trabalhos estão concentrados nas ruas 8, Bom Jesus e Travessas C e D. Os serviços já foram finalizados nas ruas 6 e 7. A operação terá continuidade no conjunto pelos próximos dias, até que todas as 13 ruas da área sejam atendidas.

