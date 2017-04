Prefeitura executa ações de tapa-buraco em vários bairros da cidade

Mais de 30 equipes de tapa-buraco atuaram, nesta segunda-feira (24), em diferentes pontos da cidade. Na Zona Norte, os trabalhos foram executados nos bairros da Cidade Nova, Campos Sales e Monte das Oliveiras, além da continuidade do mutirão de obras no bairro Alfredo Nascimento, onde mais de 60 vias devem ser contempladas.

O trabalho intensificado nos principais pontos críticos da cidade é fruto de ação integrada da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio das 16 divisões distritais.

“A orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto é de que estejamos atentos às solicitações dos moradores, principalmente das situações críticas em decorrência de chuvas. Hoje pudemos contar com um dia de muito sol, o que otimizou os serviços”, disse o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

No bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste, pelo menos três vias, que apresentavam problemas recorrentes de pavimentação, foram atendidas com a operação tapa-buraco. Acompanhando de perto as obras na rua Brasil, o publicitário Ivan Pedrosa, um dos responsáveis pela chamada das equipes ao local, destacou a agilidade do distrito de obras na pronta-resposta.

“Nós tínhamos um problema causado pelo inverno rigoroso de buracos no asfalto, dado o grande movimento de ônibus. Ao menos cinco rotas passam diariamente nesta rua, além das frotas do Distrito Industrial. Então o movimento é muito grande, o que certamente ocasiona esse tipo de problema”, comenta o morador.

Além da rua Brasil, as vias São Joaquim e Carauari também foram contempladas no bairro Redenção. Já na zona Oeste, receberam obras de recuperação no asfalto as vias São Paulo, Luís de Freitas, D.J. de Lima, Itaporanga, Stanislau Afonso e Travessa Anderson de Menezes, no bairro São Jorge; rua São Thomé, bairro Santo Antônio; e avenida Presidente Dutra, bairro da Glória.

A Zona Norte, onde se concentra grande parte das demandas de infraestrutura na cidade, tem recebido obras diariamente. Além do mutirão de tapa-buraco no bairro Alfredo Nascimento, onde nesta segunda-feira, 24/4, foram atendidas as vias 20 e 24, o bairro Cidade Nova teve alguns problemas pontuais solucionados, conforme explica a moradora da Rua 4, núcleo 1, Sibele Alves.

“Com a continuação das obras da avenida das Torres, os veículos estão utilizando essa via como rota de fuga. Isso está danificando o asfalto, pois agora o fluxo aumentou muito, principalmente de carros pesados”, comenta a moradora. A via recebeu os serviços necessários para o nivelamento da pista nesta segunda-feira.

Avenida Margarita

A Prefeitura de Manaus está atuando com trabalhos de recuperação do pavimento na avenida Margarita, Nova Cidade, um dos principais acessos para os bairros da zona Norte. Essa via, que se inicia na Torquato Tapajós, com o nome de Avenida Arquiteto José Henriques, segue até a Reserva Florestal Adolpho Ducke, recebendo um grande fluxo de carros pesados.

Mais de 40 homens, dos distritos de obras que atendem a zona Norte, foram acionados para solucionar o problema de buracos e desnivelamentos identificados ao longo da via. “Deslocamos quatro equipes para trabalharem exclusivamente nesse trecho, percorrendo as avenida em toda a extensão para recuperar o pavimento com recomposição de base, pedra rachão e brita”, explica o coordenador de obras da zona Norte, Elânio Gouveia.

Com informações da assessoria