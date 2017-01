Prefeitura estuda contrapartidas para reajuste da tarifa de ônibus

Seis dias depois da greve dos rodoviários que paralisou 100% da frota de ônibus em Manaus, o prefeito em exercício, Marcos Rotta (PMDB), confirmou que a tarifa do transporte coletivo na capital amazonense vai sofrer um reajuste. O anúncio foi feito nesta segunda (23) e, já amanhã (24), uma reunião está marcada com as empresas do transporte público e os rodoviários.

Para que haja o aumento na tarifa do ônibus, Rotta falou que há contrapartidas que beneficiarão a população: frota renovada e congelamento da meia-passagem.

Marcos Rotta não informou com exatidão o valor da nova tarifa. Segundo ele, um estudo ainda está sendo realizado para não haver impacto social devido ao período de crise que país está passando. “A orientação do prefeito Arthur Neto é que se estude o menor impacto social possível. Tivemos muitas capitais que aumentaram suas tarifas em 40 e 50 centavos. Eu penso que isso não vá ocorrer na cidade de Manaus”, falou.

Ainda de acordo com Rotta, o reajuste valerá apenas para a tarifa integral e o valor da meia-passagem será congelado. “Vamos continuar com a política de subsidiar a tarifa para que o manauara possa usufruir de um transporte público com a realidade que nós temos hoje na cidade de Manaus e no país”, explicou.

Outra exigência feita pela prefeitura é a contrapartida das empresas em melhorar a prestação de serviço para a população. “Não vamos aumentar a tarifa sem que exista contrapartida por parte do sistema e, principalmente, das empresas. Vamos exigir uma renovação da frota”, disse o vice-prefeito.

Ao longo da semana, serão debatidos o reajuste da tarifa e a questão do dissídio coletivo.

Impasse

Na terça-feira (17), todos os 1,4 mil transportes coletivos da capital paralisaram suas atividades por mais de 10 horas, prejudicando pelo menos 400 mil usuários e descumprindo a decisão da Justiça do Trabalho, que havia determinado na segunda-feira (16), véspera da greve, que toda a frota continuasse as atividades normalmente.

A categoria exigia pagamento do dissídio coletivo de 2016 e o adicional de insalubridade, que também estava atrasado.

Bárbara Costa

EM TEMPO