Prefeitura estende horário de alternativos e executivos em Manaus

Após os ataques aos ônibus do transporte coletivo de Manaus, o retorno da frota às garagens das empresas e a manifestação da população que lotou as paradas, a Prefeitura de Manaus, através da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), liberou, desde as 21h desta quinta-feira (23), os ônibus alternativos e executivos como medida emergencial. O horário foi estendido para que a população consiga ser atendida e voltar para casa.

Não há alteração nos valores das passagens cobrados pelos serviços de transporte. O executivo cobra a tarifação de R$ 4,20 e os alternativos R$ 3,30, o mesmo valor cobrado pelo transporte público municipal.

De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), medidas estão sendo tomadas para apurar as responsabilidades dos empresários, que ordenaram a retirada dos ônibus das ruas, contrariando os interesses da população.

A Prefeitura de Manaus lamentou os episódios ocorridos esta noite e se solidarizou com os usuários de ônibus. Um ônibus foi incendiado nesta quarta-feira (22) e outros três foram incendiados. Foram cinco ataques no total, sendo que dois alvos sofreram apenas tentativas de incêndio.

