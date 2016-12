Prefeitura entrega Residencial com 784 apartamentos no Santa Etelvina

Quase 800 famílias de Manaus passarão o Natal deste ano em seus imóveis próprios, com a entrega dos apartamentos do Residencial Cidadão Manauara I, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, nesta segunda-feira, 19. A inauguração do empreendimento será feita pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo.

O empreendimento foi construído pela Prefeitura de Manaus, com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida. O residencial possui 784 unidades habitacionais e contempla famílias com renda mensal de até R$ 1.600, sendo a maioria oriunda de áreas de risco da cidade.

Os imóveis já foram vistoriados e os contemplados já assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal.

O empreendimento tem uma área total de 56 mil m², dividida em 12 quadras e 49 Blocos com um total de 784 unidades habitacionais. Cada apartamento tem área de 42m², com seis cômodos: uma sala, área social, uma cozinha, dois quartos e uma sala.

O residencial Manauara I conta ainda com oito playgrounds com cinco aparelhos cada um, quadra poliesportiva, quadra de areia, academia ao ar livre, clube social e lixeiras comunitárias.

Há ainda uma estação de tratamento de esgoto, uma cisterna com capacidade para 300 mil litros, um reservatório de água com capacidade 120 mil m³ e dois poços artesianos de 200 metros de profundidade cada um.

