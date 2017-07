Prefeitura entrega ponte da Lóris Cordovil nesta quinta-feira

A via sofreu um desmoronamento da contenção lateral devido a um gabião, que cedeu após forte chuva em abril deste ano | Arquivo AET

Após 80 dias de obras, a Prefeitura de Manaus deve liberar na manhã desta quinta-feira (6) o tráfego na nova ponte da avenida Lóris Cordovil, no bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste. A nova estrutura será entregue, às 11h, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pelo vice e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Moderna​ e com tabuleiro mais amplo, medindo 16×16 e apropriado para o fluxo intenso de veículos, a nova estrutura segue as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Ao todo, a obra recebeu a instalação de 48 estacas com 13 metros de profundidade, dando total sustentação à nova estrutura toda em concreto armado.

Com a entrega, a estrutura receberá o nome oficial de Ponte Norman Arruda, uma homenagem ao colaborador público municipal/técnico em Edificações que dedicou 47 anos de trabalho à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e faleceu em 2016, aos 68 anos. Norman Arruda era responsável pela implantação das redes de drenagens e dragagens no município de Manaus.

Com informações da assessoria