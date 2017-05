Prefeitura entrega academia no conjunto Castanheiras

A Prefeitura de Manaus entregou nesta quarta-feira (17) a 37ª academia ao ar livre da cidade. Desta vez a inauguração ocorreu na rua 10 no conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste. A obra, voltada à atividade física, foi construída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) por meio de emenda parlamentar proposta pela vereadora Professora Jaqueline.

“É orientação do prefeito Arthur Neto para que cada vez mais a gente possa ter esses espaços que cuidam da saúde, que melhoram a qualidade de vida e trazem de voltas as famílias que poderão realizar suas atividades de forma segura com a luz de Led que foi instalada aqui”, declarou o vice-prefeito Marcos Rotta.

De acordo com o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros, a obra trará benefícios para a comunidade. “A Prefeitura está entregando mais essa obra de entretenimento e qualidade de vida para a população de Manaus. Pedimos para que cuidem e preservem este patrimônio público, pois esta é uma obra da comunidade, de cada um presente aqui hoje”, ressaltou.

Presidente da associação do bairro, Weiner Barbosa é morador do conjunto Castanheiras há 23 anos. “Antigamente o nosso bairro era carente de atividades esportivas e agora vai ficar melhor. A população vai poder se reunir e trazer sua família para ter uma vida mais saudável com essa academia”, disse.

Novas entregas

Outra academia que está prevista para ser entregue ainda neste semestre é a localizada no Km 71 da BR 174, que liga Manaus a Boa Vista (RR). A prefeitura vai levar à comunidade Nova Canaã mais uma opção de espaço voltado à atividade física com a instalação de uma academia híbrida ao ar livre. A estrutura conta com sete equipamentos para a prática de exercícios físicos.

Outras áreas da cidade que também estão sendo contempladas com academias ao ar livre são os bairros Compensa e conjunto Tocantins, nas zonas Oeste, e conjunto Ajuricaba na zona Centro-Oeste. Na Compensa, os equipamentos serão instalados em um dos principais pontos do bairro, a Praça do Leme, na rua da Estanave.

Somente para 2017 a Seminf tem previsão de 39 espaços públicos para serem entregues.

Com informações da assessoria