Prefeitura entrega 784 apartamentos no Santa Etelvina

O Residencial Cidadão Manauara I foi entregue nesta segunda-feira (19) à 784 famílias. Na inauguração do evento, além do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), estavam presentes o ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), o senador do Amazonas Eduardo Braga (PMDB.

O empreendimento foi construído pela Subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf), contemplando famílias com renda de até R$ 1.600 mensais. O residencial possui uma área total de 56 mil metros quadrados, 49 blocos e 784 unidades habitacionais. Cada apartamento possui seis cômodos, sendo uma sala de estar, cozinha, banheiro, área social, dois quartos e sala de jantar totalizando uma área de 42 metros quadrados.

Bruno Araújo, afirmou que no próximo ano mais benefícios habitacionais serão entregues. “Nossa expectativa é que em março de 2017 nós possamos aprovar novos projetos na capital, até porque o Amazonas foi um dos estados que menos recebeu benefícios nesse ano. Pretendemos, no primeiro trimestre de 2017, entregar novos empreendimentos de habitação em Manaus”, ressaltou o ministro.

As palavras do ministro das Cidades foram confirmadas por Arthur Virgílio que afirmou que, no próximo ano, mais um residencial será em entregue aos manauenses. “Estamos inaugurando hoje o Manauara I e entregaremos o Manauara II, beneficiando mais 1000 famílias que moram em áreas de risco”, falou o prefeito.

A dona de casa Fabíola Alves de Lima, 29, que morava há 10 anos pagando aluguel, foi uma das beneficiadas com a casa própria. “Eu morava em área de risco e perdi minha casa em um desabamento. Morei por um mês em um abrigo com meu esposo e cinco filhos e, agora, por meio da prefeitura, conseguimos receber nossa casa”, disse Fabíola.

O conjunto habitacional possui ainda oito playgrounds com cinco aparelhos em cada um deles, quadra poliesportiva, quadra de área, academia ao ar livre, clube social, lixeiras comunitárias. Além de uma estação de tratamento de esgoto, uma cisterna de 200mil litros, um reservatório de 120mil metros cúbicos e dois poços artesianos com 200 metros de profundidade.

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO