Prefeitura e UEA divulgam cursos de pós-graduação para professores em Manaus

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) oportunizará um curso de especialização em Gestão de Projetos e Formação Docente, que será realizado de forma inédita para, aproximadamente, 100 professores que trabalham em escolas que executam o Projeto Oficina de Formação em Serviço (OFS). A ideia pretende formar multiplicadores e inovar no campo de formação continuada de educadores. O edital da pós-graduação foi divulgado, na tarde desta segunda-feira (12), no auditório do anexo da Escola Normal Superior da UEA, Zona Centro-Sul da capital.

A cerimônia contou com a presença dos professores contemplados, da coordenadora de apoio ao ensino e graduação da Pró-Reitoria da UEA (Prograd), Andrezza Belota, e da secretária da Semed, Kátia Schweickardt, e da subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Trajno.

O curso de especialização será na própria unidade de ensino em que o educador atua e terá 420 horas de carga horária, dividas em aulas presenciais e à distância. De acordo com Kátia Schweickardt, o diferencial da especialização é que ela é baseada no encontro de saberes entre os professores da Semed e formadores da UEA e que, diferente das especializações comuns, a formação de início vai aliar a teoria e a prática, porque será feita no ambiente de trabalho do educador.

“Este formato de especialização vai trabalhar com a realidade local. Isso quer dizer que, ao invés de trabalhar uma formação inespecífica, desconectada da realidade do chão da escola, o projeto constrói um programa pedagógico em cima da realidade. Por isso ele faz toda diferença, tanto no potencial de formação dos professores, quanto no potencial de intervenção de sala de aula, porque ao contrário de um curso de especialização comum, o professor vai aprender praticando, na própria escola que atua”, destacou.

A especialização é fruto do Projeto OFS, implementado na rede municipal de educação desde 2011 e que tem o objetivo de promover processos reflexivos e críticos sobre o currículo adotado pela rede e uma formação inter e transdisciplinar com os profissionais da educação do município de Manaus, dentro do ambiente escolar que atuam. Segundo a idealizadora do projeto e diretora da Escola Normal Superior da UEA, Eglê Wanzeler, com a especialização o projeto dá um salto e inaugura um tipo de formação inédita no Brasil.

“A Oficina de Serviço não começa com uma especialização, ele fruto de um processo formativo que dura sete anos. Este ano, na sua terceira edição ele assume o caráter de pós-graduação lato senso. Então, a formação vai acontecer dentro das escolas, dentro do contexto, inaugurando a partir disso um tipo de formação inédita no país”, explicou.

As aulas serão ministradas por profissionais da UEA vinculados à secretaria que tenham, no mínimo, um título de especialista. No decorrer da especialização, será trabalhado o currículo escolar, as metodologias de ensino e estratégias práticas de sala de aula a partir de estudos teóricos e práticos.

Uma dos contempladas com o curso de especialização é a professora da Escola Municipal Vicente Cruz, Rosimar Bandeira. Para ela a especialização será um reforço para sua prática pedagógica diária. “Eu vejo de uma forma muita positiva, uma vez que o curso será na própria escola, sem precisar nos deslocar. Isso vem agregar conhecimento e somar com a nossa prática pedagógica”, descreveu.

Ao final da especialização, o aluno terá que entregar um trabalho de conclusão de curso, que poderá ser um artigo científico e/ou um relatório.

