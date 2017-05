Prefeitura e Senac oferecem cursos profissionalizantes para usuários do Cras

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional nas áreas “Técnicas para Merendeira” e “Aperfeiçoamento para Garçom”. As inscrições serão encerradas na próxima sexta-feira (26).

Os cursos são destinados aos usuários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alvorada I e III, Redenção, União, Cachoeirinha, Crespo, Betânia e Japiim. As inscrições poderão ser realizadas no próprio Cras da área de abrangência do usuário.

As aulas serão ministradas em duas carretas: da beleza e do turismo e hospitalidade, que estão situadas no Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul.

Os requisitos para participar da capacitação de técnicas para merendeira é ter idade a partir de 18 anos, Ensino Fundamental I Completo e conhecimentos na área. Já para o curso de Aperfeiçoamento para Garçom o requisito é ter 18 anos e Ensino Fundamental Completo.

Com informações da assessoria