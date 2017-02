Prefeitura do Careiro abre processo seletivo com 132 vagas

Mais de 130 vagas foram disponibilizadas para profissionais que desejam trabalhar na rede municipal de ensino do município do Careiro (distante 88 km de Manaus). As oportunidades são temporárias e os salários variam entre R$ 630,00 e R$ 937,00.

O processo seletivo simplificado foi lançado pela Prefeitura do município e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, nesta sexta-feira (10). O edital completo você pode conferir aqui.

Os cargos ofertados são para nível médio nas áreas de magistério, pedagogia, merendeiro, auxiliar de serviços gerais e motorista. São 132 vagas no total.

O interessado na vaga deve apresentar ficha de inscrição e o currículo na Secretaria Municipal de Educação, que fica localizada na BR 319, km 102, anexo à Praça da Juventude, no período de 20 a 21 de fevereiro. As inscrições são gratuitas.

EM TEMPO