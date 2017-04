Prefeitura distribui 8 mil toneladas de peixe em Presidente Figueiredo

A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo (PMPF) distribuiu, na manhã desta quarta-feira (12), cerca de 8 mil toneladas de pescado aos moradores do município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), foi motivada pelas comemorações da Semana Santa e beneficiou mais de 10 mil famílias.

A distribuição iniciou às 8h30, em um ginásio esportivo, localizado no bairro Morada do Sol. O evento contou com a presença do vice-prefeito Mário Abrahão (PDT) e parte do secretariado que compõe o Executivo Municipal. “Esse momento garante respeito a essa tradição cristã tão presente na vida da população”, afirmou Mário.

De acordo com o secretário da Semasc, Ariones Silva, o peixe distribuído é resultado do Arranjo Produtivo Local (APL), programa do governo federal que viabilizou a construção de açudes na zona rural e incentiva a piscicultura no município. Segundo ele, a iniciativa trouxe satisfação aos moradores, que se aglomeraram em frente ao ginásio desde às 7h desta manhã.

“A ação foi um sucesso. Para nós, da Semasc, será sempre gratificante celebrar datas especiais como essa ao lado do povo. Ainda mais por se tratar de uma tradição religiosa. Esta é uma semana cheia de alegrias, comunhão e de muita fartura na mesa do povo amazonense. Aqui em Figueiredo, não vai faltar tambaqui na casa dos moradores”, assegurou.

Com informações da assessoria