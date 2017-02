Prefeitura decreta ponto facultativo na segunda e quarta

O prefeito de Manaus em exercício, Marcos Rotta, decretou ponto facultativo nos dias 27 de fevereiro (segunda-feira) e 1° de março (quarta-feira) a partir de meio-dia em virtude do feriado de carnaval.

O decreto, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), leva em consideração a importância do Carnaval como manifestação popular. Nestes dias serão ressalvadas as atividades essenciais assim definidas em lei. As Unidade Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial suspendem as atividades a partir deste sábado, 25 de fevereiro, e retornam na quinta-feira, dia 2 de março.

Durante todo o fim de semana e feriado prolongado funcionam sem interrupção a Maternidade Moura Tapajóz, localizada na Avenida Brasil, na Compensa, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com chamadas pelo número 192.

Com informações da assessoria