Prefeitura decreta ponto facultativo e divulga serviços que vão funcionar na Semana Santa

A Prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (13), em virtude da Semana Santa. Em especial, nesta data, por se tratar do início da instituição da Sagrada Eucaristia. Já na sexta-feira (14), é feriado nacional obrigatório pela Sexta-feira da Paixão de Cristo. Por isso, alguns serviços serão interrompidos e outros atenderão em regime de plantão, conforme a seguir:

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial vão suspender as atividades nos dois dias, retornando na segunda-feira (17).

Já a Maternidade Moura Tapajóz, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste, mantém funcionamento 24 horas no período. Nesses dias, o Samu também vai manter o plantão 24h, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

Limpeza pública

As atividades e serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem programação normal nesta quinta (13). Já no feriado do dia 14, os trabalhos seguem em expediente de plantão.

No sábado, dia 15, as atividades serão reduzidas, com equipes de plantão e varrição nas principais avenidas da cidade. Os serviços relacionados ao Departamento de Cemitérios funcionam normalmente, com equipes de plantão em todo os dias de feriado.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), responsável pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine Manaus), informa que o serviço não vai funcionar nos dias 13 e 14, devido às celebrações da Semana Santa. As atividades voltam ao normal na segunda-feira (17).

Galerias e Mercadão

A Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch) informa que na Sexta-Feira Santa (14), o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, abre suas portas somente até às 12h. No sábado (15), o funcionamento será de 6h às 17h e no domingo (16), fecha suas portas ao meio-dia.

Já a Galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, não vai funcionar na Sexta-Feira Santa. No sábado, funciona de 8h às 17h e no domingo, somente até às 12h. A Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, na Sexta-Feira Santa também não funciona. No sábado, as atividades encerram às 17h e no domingo, o centro de compras permanece de portas fechadas. Tanto as Galerias, quanto o ‘Mercadão’ funcionarão normalmente na quinta-feira.

