Prefeitura de Tefé lança concurso público com salários que variam entre R$ 968 e R$ 15 mil

A Prefeitura Municipal de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) lançou, nesta última segunda-feira (31), edital de concurso público para preenchimento de 1.681 vagas, sendo 64 destinadas a candidatos portadores de deficiência. Estão disponíveis diversos cargos, com salários que variam de R$ 968 a R$ 15 mil, distribuídos em níveis: fundamental incompleto, fundamental completo, médio ou técnico e superior – para preenchimento imediato nas áreas de administração geral, educação, saúde, guarda civil, trânsito, entre outros.

De acordo com Instituto Abare-Ete, banca organizadora do concurso, as inscrições vão até o dia 15 de novembro e já podem ser realizadas no site do instituto. Candidatos de qualquer município do Amazonas poderão efetuar a inscrição, no entanto, as provas objetivas serão obrigatoriamente presenciais no município de Tefé, conforme edital, marcada para o dia 18 de dezembro.

O edital completo, assim como o conteúdo programático por área, está disponível para download no site do Instituto Abare-Ete.

Outras informações podem ser obtidas pelo número (92) 3308-9517.

Com informações da assessoria