Prefeitura de Rio Preto da Eva anuncia pagamento de 50% do décimo terceiro dos servidores

Rio Preto da Eva

O Prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, anunciou, nesta terça-feira, dia 11 de julho, o pagamento de 50% do décimo terceiro salário para todos os funcionários públicos do município, distante a 70 quilômetro de Manaus, até sexta-feira (14).

O prefeito também garantiu o pagamento de um terço de férias para os professores da rede municipal nos dias 26, 27 e 28 desse mês. É a primeira vez em quatro anos que os servidores do município terão o décimo antecipado.

De acordo com Anderson Sousa, o montante gera um incremento de R$ 1,8 milhão na economia do município, juntando com o pagamento do salário mensal dos servidores. “Somente do décimo e um terço de férias são cerca de R$ 800 mil girando na nossa economia. Um benefício para o servidor que tem direito de receber em dia o seu salário”, disse.

Ele destacou que o pagamento só foi possível graças às reformas administrativas e financeiras realizadas em sua gestão. “Sabemos como a crise econômica tem afetado as prefeituras no Amazonas e em todo País, estamos nos esforçando o máximo para garantir todos os pagamentos em dia”, afirmou o prefeito.

