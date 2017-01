Presidente Figueiredo inicia preparativos para o Carnachoeira 2017

Faltando pouco mais de 40 dias para o Carnaval, a Prefeitura de Presidente Figueiredo (PMPF) inicia os preparativos para o “Carnachoeira 2017”. A festa, que já se tornou referência no município, deve atrair pelo menos 25 mil foliões neste ano nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

Para cuidar da organização do evento, a prefeitura criou a “Comissão Carnachoeira”, formada por servidores de todas as secretarias do município (Cultura, Turismo, Comunicação, Saúde, Obras, Meio Ambiente e Assistência Social). A comissão especial também conta com o apoio das polícias Militar e Civil e da Guarda Municipal da cidade.

O objetivo de envolver todas as secretarias na realização do evento é garantir, sobretudo, segurança e satisfação aos brincantes. “O Carnachoeira este ano terá um tratamento especial. O município está preparado e se organizando para promover o melhor Carnaval de todos os tempos. Os foliões de Manaus serão bem recebidos e vão poder conferir uma festa de bom gosto e qualidade. Por enquanto, o que posso adiantar é que teremos muitas novidades para este ano”, afirmou o novo secretário de Cultura e Comunicação”, Walter Yallas.

Até agora, a participação de nove blocos já foi confirmada. A expectativa dos organizadores é atrair tanto o público de Presidente Figueiredo quanto o de Manaus. Até o início do próximo mês serão definidas as atrações musicais regionais e nacionais.

Com informações da assessoria