Prefeitura de Presidente Figueiredo convoca aprovados em concurso

A Prefeitura de Presidente Figueiredo divulgou o segundo edital de convocação referente ao concurso 001/2015, que contempla vagas em diversas áreas, incluindo as secretarias municipais de saúde e educação. Os candidatos aprovados têm até o dia 12 de julho para comparecer à sede do Sistema de Previdência dos Servidores do município (Sisprev), localizado na avenida Onça Pintada, bairro Galo da Serra, com a documentação indicada no documento, para assinar o termo de interesse na vaga.

A lista da segunda chamada inclui 86 convocados. Depois da nomeação, eles terão do dia 13 de julho até 23 de agosto para tomarem posse. O edital está disponível nos murais da sede da prefeitura e também pode ser acessado digitalmente.

A convocação é relacionada aos seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, monitor de educação infantil, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, técnico em enfermagem, assistente administrativo, enfermeiro, médico, farmacêutico/bioquímico, artífice, motorista, além de professor nas áreas de ciências, geografia, história, matemática, educação física, língua portuguesa e professor de ensino fundamental.

Os novos servidores devem atuar na sede do município e em comunidades rurais, como Vila de Balbina, Boa Esperança, Ramal da Morena, São João do Uatumã, Marcos Freire e Abonari.De acordo com o secretário de Administração, Claudino Lopes, na primeira convocação foram chamados 388 candidatos, mas somente 271 compareceram. Essa chamada, portanto, deve cobrir parte do déficit deixado pelos convocados que não se apresentaram dentro do prazo estipulado anteriormente.

Os convocados ainda passarão por uma série de exames admissionais, conforme o cronograma do edital.

A lista de convocação pode ser acessada aqui

