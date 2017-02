Prefeitura de Presidente Figueiredo convoca 397 professores aprovados em concurso de 2015

A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo (PMPF) convocou, nesta terça-feira (21), 397 candidatos aprovados no concurso público nº 001, realizado em 2015, para o cargo de professor da rede municipal de ensino. A convocação é de caráter emergencial e tem por objetivo reforçar esse quadro de profissionais para atender às escolas da cidade.

Os convocados deverão comparecer à sede do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos de Presidente Figueiredo do município (Sisprev), situada na Avenida Onça Pintada, nº 304, bairro Galo da Serra, até a próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro, nos horários de 08h30 às 12h e de 13h30 às 17h, com os documentos necessários à posse nos cargos.

De acordo com o secretário municipal de Administração (Semad), Claudino Lopes, o não comparecimento a essa chamada não afetará o direito às vagas garantido aos aprovados, já que se trata de uma convocação de emergência. A medida, segundo o titular da pasta, é necessária para adiantar a posse dos novos servidores, pois o prazo previsto no edital original do concurso para convocá-los é de aproximadamente de 90 dias para a efetivação.

“O contrato visa suprir as necessidades da Semed, tendo em vista que as aulas iniciam no próximo dia 2 de março e precisamos de profissionais capacitados. Vale ressaltar que esse contrato emergencial tem prazo de 120 dias. Assim que o concursado tomar posse como efetivo da prefeitura, num processo que estará acontecendo paralelo a esse, o contrato provisório será desfeito automaticamente. Essa foi a alternativa mais eficaz para atender à demanda da Semed e, ao mesmo tempo, chamar os concursados que aguardavam por essa convocação”, explica o secretário.

Aprovados

A lista com o nome dos convocados pode ser encontrada no mural de avisos da prefeitura. Lá, o candidato também terá acesso à lista dos documentos necessários para a admissão.

Com informações da assessoria