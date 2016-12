Prefeitura de Maués fala sobre supostos desvio de dinheiro

Respeitando o princípio constitucional do Direito de Resposta, abaixo segue nota de esclarecimento da Prefeitura de Maués, sobre as informações publicadas pelo Portal EM TEMPO:

“A Prefeitura Municipal de Maués vem a publico informar que as afirmações contidas na matéria intitulada ‘Esquema de desvio de R$ 30 milhões em Prefeitura de Maués é investigado’, está repleta de equívocos, seguramente decorrentes de uma fonte que ignora as verdades sobre os fatos lá narrados.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o Município não recebeu nem tem a receber qualquer precatório de R$ 30 milhões de reais.

No processo judicial nº 2005.34.00.020373-0, que tramita na 2ª Vara Federal de Brasília, e que é público, foi emitido um precatório no valor de R$ 20.572.589,46, que foi atualizado em 5/12/2016 para R$ 20.589.290,65.

Conforme decisão judicial, o valor final é R$ 15.037.632,00, consoante crédito efetuado na conta corrente deste município.

Desses R$ 15 milhões, aproximadamente 60% será para despesas de pessoal. Os demais valores, todos, integralmente, foram destinados ao pagamento de despesas com educação, conforme determina o art. 70 da Lei do Fundeb.

A notícia veiculada faz, ainda, menção a suposto benefício que a Sra. Graciete Santos, Secretária de Finanças, teria auferido, como se ela tivesse recebido algum ‘benefício’ por ter sido a ela outorgada uma procuração por parte da empresa A.C.R. BATISTA SERVIÇOS ME.

O conteúdo da matéria apresenta como alegada prova do fato a existência de uma procuração por meio da qual a Secretária iria receber pelo serviço prestado.

A fonte de informações dessa matéria para esse Portal foi o vereador Luis Carlos, que, por desconhecimento ou por má intenção, deixou de ler que a procuração destinava-se não apenas a dar à Sra. Graciete o poder de receber o valor que era devido pelo município àquela empresa, mas que obrigava a outorgada a depositar o valor recebido na conta bancária especificada pela própria empresa.

Ainda por consideração a esse Portal e a seus leitores, tomamos a iniciativa de requerer do proprietário da empresa que declarasse a verdade sobre a procuração.

Daí ele ter declarado, como consta do termo:

3. Que fui informado pelos servidores do Município de que receberia o pagamento a partir dos recursos que seriam recebidos decorrentes de um precatório que o Município iria receber em dezembro de 2016 e que este precatório estaria bloqueado;

4. Que outorguei, em 10 de novembro de 2016, procuração à Senhora Graciete dos Santos Itou Souza, para ela RECEBER os valores correspondentes ao precatório que eram devidos a minha empresa e, nessa procuração, ficou ela OBRIGADA a depositar o respectivo valor na conta bancária que minha empresa mantém no Banco da Amazônia S/A – BASA;

5. Que outorguei a procuração para evitar que eu tivesse que me dirigir a Brasília para requerer ao Juiz o desbloqueio do valor que era devido à minha empresa;

As demais declarações dele demonstram a mais perfeita lisura do processo, e que a procuração apenas destinava-se a evitar que ele tivesse que ir até Brasília para requerer o desbloqueio de sua parte no precatório.

Quanto ao Vereador, que, por curiosas razões, não foi reeleito, restará responder a um processo criminal por denunciação caluniosa e a um processo civil por danos morais”.

Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Maués