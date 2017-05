Prefeitura de Maués abre processo seletivo com 304 vagas

A Prefeitura de Maués, a 253 km de Manaus, abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preencher 304 vagas temporárias em diversas áreas, tais como auxiliar de serviços municipais (auxiliar de serviços, auxiliar de serviços de saneamento básico e auxiliar de serviços gerais), cozinheira/merendeira, vigia, engenheiro civil, técnico de edificações, médico veterinário, psicólogo, assistente social, nutricionista e fonoaudiólogo. As vagas são para as zonas Urbana e Rural do município.

O período de inscrições será de 19 a 21 de junho de 2017, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h, no Ginásio Poliesportivo Padre Leão Martinelli, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, em Maués. As inscrições são gratuitas.

O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária será realizado em etapa única, consistindo em análise de currículo (seguindo o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Municipal 015/2001), de caráter classificatório. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

O edital completo estará disponível no diário oficial dos municípios a partir desta quarta-feira, 31.

Com informações da assessoria