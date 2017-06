Prefeitura de Manaus mantém serviços essenciais durante feriadão de fim de semana

A Prefeitura de Manaus informou na manhã desta terça-feira (13) que haverá ponto facultativo nas instituições públicas da rede municipal na sexta-feira (16) em decorrência do feriado de Corpus Christi na quinta-feira (15). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município. De acordo com a assessoria, as atividades essenciais, como saúde e limpeza, serão mantidas.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Maternidade Moura Tapajóz, na avenida Brasil, n°1.335, bairro Compensa I, zona Oeste, manterá funcionamento 24 horas no período. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará com plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial suspendem as atividades, retornando na próxima segunda-feira, 19/6.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reduzirá as atividades de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização no dia do feriado.

Apenas os serviços de varrição das principais avenidas da cidade, coleta domiciliar, remoção mecanizada e o Departamento de Cemitérios (Decem) seguem com a programação normal, contando com mais de 150 trabalhadores de plantão.

Vale destacar que os trabalhos seguem a programação normal na sexta-feira de ponto facultativo, assim como no sábado, 17/6. Já no domingo, 18/6, há ritmo de plantão, com equipes reduzidas também na coleta domiciliar, como acontece normalmente nesse dia da semana.

Espaços comerciais do Centro

A Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch) informa que as Galerias dos Remédios e Espírito Santo, além do Mercado Municipal Adolpho Lisboa também funcionarão em horário diferenciado. No feriado de quinta-feira, 15, a Galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a rua 24 de Maio, assim como a Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, funcionarão de 8h às 15h.

Na sexta-feira, 16, e no sábado, 17, o funcionamento dos dois centros de compras é normal: de 8h às 17h. Já no domingo, 18, somente a Galeria Espírito Santo abre suas portas, de 8h às 12h. A Galeria dos Remédios, nesse dia, não funciona.

O ‘Mercadão’, que fica na avenida Lourenço Braga, no feriado de Corpus Christi encerra suas atividades às 12h. Na sexta-feira, 16, e no sábado, 17, o funcionamento é normal, de 6h às 17h. No domingo, 18, o Adolpho Lisboa fecha suas portas às 13h.

Com informações da assessoria