Prefeitura libera via para tráfego após deslizamento

A Prefeitura de Manaus intensificou as obras de recuperação da avenida Maneca Marques, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, mais precisamente no local onde ocorreu o desabamento em uma construção particular irregular, na última quinta-feira (8).

O objetivo é evitar que a área, onde ocorreu o desmoronamento, aumente e prejudique os moradores das proximidades e os motoristas que utilizam a via como principal acesso para avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Cerca de 20 trabalhadores e 17 caçambas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram deslocadas para aterrar o buraco de 1.800 metros cúbicos, que se formou no local. Segundo o diretor de manutenção de infraestrutura urbana, o engenheiro especialista em construção civil, José Roberto da Costa, a prefeitura liberou a via para tráfego de veículos de pequeno porte até que as obras de recuperação sejam finalizadas.

Uma média de 110 carradas de barro foi utilizada para o aterro. A previsão é que mais 140 carradas serão utilizadas, totalizando 250 caçambas cheias.

“Estamos trabalhando obedecendo todas as normas técnicas de engenharia, de modo a suportar o tráfego na rua. Já estamos em fase final. Em algumas horas vamos terminar o aterro para devolver à população para transitar” afirmou Roberto.

O diretor ainda explicou que não poderá compactar o terreno para não comprometer a estrutura dos prédios das proximidades. A via só receberá o asfalto no início da próxima semana.

“Para não afetar os imóveis vizinhos, não usaremos máquina para compactar o chão. Entregaremos a obra para o trânsito hoje e na segunda-feira, faremos todo o acabamento com asfalto e concreto na calçada” ressaltou.

Esse é o segundo acidente que ocorre na mesma obra. O primeiro, ocorrido no dia 11 de setembro, provocou erosão comprometendo a calçada de tráfego de pedestres. Na ocasião, a Prefeitura já havia notificado, multado e interditado a construção. O proprietário do empreendimento assinou um documento onde se comprometeu em construir um muro de arrimo para conter a erosão e liberar definitivamente a via. A empresa Esac engenharia tinha um prazo para realizar o procedimento, mas houve descumprimento.

“Notificamos vossa senhoria, sob as penas da lei, para que no prazo máximo de 10 dias, a contar da presente data, efetive a desobstrução da via pública e recuperação do passeio, com segurança”, diz parte do documento entregue pela Prefeitura ao responsável pela obra.

A reportagem, por telefone, entrou em contato com a empresa, que não quis responder os questionamentos. Entretanto, a secretaria – que não se identificou – informou que a Esac engenharia está prestando assistência às famílias das vítimas.

O acidente ocasionou a morte do ferreiro armador, Manoel Moreira Alcântara, 39, e deixou o carpinteiro, Raimundo Vieira da Silva, 37, gravemente ferido. Ele, que ficou apenas com a cabeça para fora da terra, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. O estado de saúde do trabalhador é estável.

Polícia investiga

Segundo a Polícia Civil, acionada pela Prefeitura de Manaus, o caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A equipe de investigação e a perícia técnica do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local para colher mais informações.

Todos os procedimentos foram encaminhados para o 23º DIP, delegacia responsável pela área, onde ocorrerá as investigações. Conforme o delegado titular Demetrius Queiroz, a polícia tem o prazo de 30 dias para conclusão do inquérito policial, onde serão apontados os responsáveis pelo desmoronamento.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO