Prefeitura de Manaus inaugura ‘Manôbike’ em parceria com iniciativa privada

O projeto Manôbike, sistema de bicicletas compartilhadas deve ser inaugurado a partir das 10h desta terça-feira (11), no Centro Histórico de Manaus. Adotado pela Prefeitura e tendo como empresa operadora a Samba Transportes Sustentáveis, do Grupo Serttel, com patrocínio da Hapvida, o projeto implanta uma ciclorrota de 14,5 quilômetros de extensão, com sinalização horizontal e vertical, num grande quadrilátero do bairro, para garantir maior segurança aos usuários do trânsito, especialmente aos ciclistas de modo geral.

As ciclorrotas são vias sinalizadas, mas não segregadas, que indicam a presença e a preferência da bicicleta e tem sido uma solução adotada por várias cidades para projetos de ciclomobilidade, sendo um projeto mais simples, fácil de implantar e com pouco impacto viário. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, Vitória, Curitiba e, agora, Manaus, tem ciclorrotas.

O compartilhamento viário é assegurado pelo Código Brasileiro de Trânsito (CBT), que orienta ainda que a preferência é do menor modal para o maior – pedestres, ciclistas, carros, caminhões, ônibus e outros.

Com o lançamento do Manôbike, a Prefeitura de Manaus, por meio da política pública de mobilidade e transporte defendida pelo prefeito, Arthur Virgílio Neto e o vice-prefeito, Marcos Rotta aumenta o incentivo a meios não poluentes e que visam a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

Implantação, operação e manutenção

A Samba é a responsável pela implantação, operação e manutenção do sistema e assinou Termo de Cooperação com a Prefeitura, após sair vencedora do edital de Chamamento Público lançado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“Ao mesmo tempo que estamos promovendo um redesenho no Centro, com projetos na Praça da Matriz, por exemplo, transformando espaços e realizando recuperação urbana, estamos investindo na qualidade de vida. E o Manôbike será mais uma motivação para moradores, visitantes e turistas para pedalar seja a lazer ou para percurso de trabalho e para encontrar pessoas”, fala o presidente do Implurb, engenheiro Claudio Guenka.

Estações e pontos

Manaus terá 11 estações em operação, que estão localizadas em lugares emblemáticos da capital, tais como o próprio mercado, a centenária avenida Eduardo Ribeiro, a Igreja N.S. dos Remédios, a Praça do Congresso, a Beneficente Portuguesa e outros.

O sistema funcionará de segunda-feira a domingo, de 6h às 23h, para retirada do equipamento, e 24h/dia para devolução. As estações estarão prontas para operar a partir do dia 11 de abril. As bicicletas, cujo sistema é alimentado por energia solar, são 100% nacionais. Manaus terá 110 bikes disponíveis para as 11 estações, mas a rede poderá ser ampliada futuramente, conforme demanda. O Termo de Cooperação tem prazo de 36 meses e não há ônus para o Município.

Como funciona?

Após cadastro no aplicativo ou no site (www.manobike.com.br), o usuário da Manôbike terá a opção de adquirir o passe mensal (R$ 10) ou diário (R$ 5), e não paga valor adicional desde que use de acordo com as regras do projeto. De segunda a sábado, o uso pode ser de 60 minutos ininterruptos, quantas vezes por dia o usuário desejar, desde que respeite o intervalo de 15 minutos entre as viagens. Aos domingos e feriados, o uso passa a ser de 90 minutos.

As estações da Manôbike funcionarão alimentadas por energia solar e são interligadas via sistema de comunicação sem fio, redes 3G e 4G, permitindo que estejam conectadas 24 horas por dia.

Campanha

Antes da inauguração do Manôbike, a Prefeitura, em parceria com diversos grupos de pedais, lançou, em fevereiro, a campanha publicitária “No Trânsito eu Compartilho Respeito”, amplificando a sensibilização de motoristas em relação aos ciclistas, que podem e devem compartilhar a mesma via.

Com informações da assessoria