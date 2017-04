Prefeitura de Manaus ganha luz azul em ação de conscientização sobre o autismo

Nesta segunda-feira (3), em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril), a sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, recebeu luz azul, cor escolhida para simbolizar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) que atinge mais de dois milhões de brasileiros, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o prefeito em exercício, Marcos Rotta, a prefeitura tem intensificado as ações de apoio e orientação às famílias neste tema. “O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. Estamos cada vez mais estreitando os laços com a sociedade para que tenhamos um norte a seguir no que diz respeito a essa questão. Nós ainda temos grandes demandas. Então, devemos continuar com a política de aproximação aos autistas e de seus familiares para que possamos melhorar ainda mais a qualidade do atendimento”, afirmou.

A ação desta segunda-feira faz parte de uma série de atividades promovidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) para a inclusão social de todas as pessoas com síndromes ou alguma deficiência.

“Nós percebemos que faltam informações sobre esse tema. O prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que fossemos protagonistas na defesa dos autistas e na quebra do preconceito. Então, junto a diversos institutos e secretarias municipais estamos com uma ampla programação para levar cada vez mais conhecimento para a sociedade”, explicou o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel.

Sobre o Autismo

O autismo é uma disfunção que impede ou dificulta seriamente o processo de entrada na linguagem, afetando também a comunicação e a interação entre a criança e o meio social.

Não há cura para o autismo, mas a identificação precoce pode colaborar para a melhoria da qualidade de vida do autista e seus familiares.

Programação

Na terça-feira, 4/4, a Semmasdh e institutos que atuam com o autismo realizam uma grande panfletagem na Avenida Djalma Batista, na altura do Posto 700, a partir das 17h. No dia 5, haverá teatro interativo no Capsi e no dia 6, passeio no Parque Cidade da Criança com os usuários do Capsi. No dia 8, o Instituto Autismo no Amazonas realiza uma feijoada beneficente no Clube Municipal e no dia 10, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) realiza a palestra: Autismo em União, com a participação de diversos órgãos e instituições.

Com informações da assessoria