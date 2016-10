Prefeitura de Manaus e órgãos públicos mudam ponto facultativo

A votação do segundo turno das eleições acontece no próximo domingo e, no meio do caminho tem um feriado referente ao Dia do Servidor Público, comemorado anualmente no dia 28 de outubro. Para evitar uma abstenção maior que a registrada no primeiro turno, em que 108 mil pessoas não foram votar, a Prefeitura de Manaus e alguns órgãos públicos transferiram o ponto facultativo da próxima sexta para a semana que vem, especificamente para o dia 3 de novembro.

Por meio de decreto municipal, a Prefeitura de Manaus postergou o feriado pelo Dia do Servidor para o dia 3 de novembro e concedeu ponto facultativo no dia 4, alegando contenção de gastos na máquina pública. Todas as datas foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

O Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio da assessoria, informou que no dia 28, o órgão também vai funcionar normalmente, transferindo a data do feriado para o dia 31 (segunda-feira), por decisão da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. O Tribunal de Contas do Estado (TCE), afirmou que o seu funcionamento no período próximo ao segundo turno das eleições, será definido pelo conselheiro-presidente, Ari Moutinho Júnior, na terça-feira (25), durante a sessão ordinária do pleno.

Já o governo do Estado do Amazonas até cogitou a possibilidade de mudar a data do ponto facultativo do dia 28 para o dia 31, seguindo o mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) e do Ministério Público Estadual (MPE). No entanto, como não houve a confirmação da mudança da data, o governador José Melo (Pros) decidiu manter o calendário de feriados já definidos no início deste ano, permanecendo ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado no dia 28.

Eleitores afirmam que irão votar

Com relação a um possível aumento de saída dos eleitores da cidade nesse feriado prologando, a Agência Reguladora Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam), informou que o número de saída de veículos nesses dias para as estradas AM-010, BR-174, AM-070, são uma estimativa de 10 mil usuários entre transportes regular e fretados. “Um número normal pela quantidade dos feriados e como de praxe, estaremos em todas essas rodovias fiscalizando”, disse o diretor-presidente do órgão, Fábio Alho.

Já com relação aos voos, a Infraero informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não houve acréscimo nas procuras de passagens aéreas, apenas o número normal de 7 mil embarcando e desembarcando diariamente.

Nas ruas, os eleitores afirmam que mesmo com os feriados, não vão deixar de votar para escolher o futuro prefeito de Manaus no próximo domingo. É o caso do motorista de ônibus turístico, Alessandro Rabelo de 42 anos, que vai permanecer em Manaus. “Não pretendo sair porque eu trabalho com turismo, o meu serviço funciona normalmente no dia a dia, vou continuar na cidade e no dia eleição vou votar normalmente”.

Helena Tavares, de 52 anos, disse que o seu compromisso nesse feriado, primeiramente, será com o seu serviço. “Porque eu trabalho em uma cooperativa de transporte de lancha, e minha obrigação é com isso. De tarde, devo ir votar. Estou com mais de 50 anos e eu gosto de votar, porque sou funcionária pública aposentada e vou cumprir com o meu papel de cidadã”, afirmou.

Mesmo pensamento é do senhor Sílvio André, de 41 anos, que presta serviços de elevadores para órgãos públicos. Ele afirmou que vai ter que curtir bem depois, para poder votar com segurança e com a “cabeça fria para escolher o candidato certo”.

