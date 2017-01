Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas decretam luto

A morte do ministro do Superior Tribunal Federal (STF), magistrado e professor Teori Albino Zavascki aos 68 anos, comoveu o Brasil.

Teori estava em um voo com outras quatro pessoas. A avião bimotor modelo Hawer Beechcraft King Air C90 decolou do Campo de Marte, São Paulo (SP), às 13h e caiu minutos depois em Paraty, litoral sul do Rio Janeiro.

Em pronunciamento na noite desta quinta-feira (19), o presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias. Em sua breve fala, Temer classificou Zavascki como “homem de bem” e “orgulho para os brasileiros”.

Governo do Estado Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus seguiram a mesma linha do Governo Federal e durante a noite também declararam luto oficial de três dias.

O prefeito em exercício, Marcos Rotta expressou “profundo pesar pelo falecimento do ministro”. De Bogotá, o prefeito Arhur Neto declarou que “O Brasil perdeu um ilustre brasileiro”.

Nos últimos meses, Teori, ministro desde 2012, ficou conhecido por ser o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele deixou três filhos e esposa.

Nota de pesar da Prefeitura

O prefeito de Manaus em exercício, Marcos Rotta, manifestou profundo pesar pelo falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Albino Zavascki, na tarde desta quinta-feira, no Estado do Rio de Janeiro. Em nome de todos os servidores da Prefeitura de Manaus, o prefeito em exercício estende solidariedade e respeito aos familiares, amigos e a todos os manauaras e brasileiros que admiravam o brilhante magistrado pela relevante posição que ocupava no Judiciário nacional.

De Bogotá, na Colômbia, onde viaja em missão oficial, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, enviou mensagem que homenageia Teori. “O ministro Teori Zavascki ocupava um papel muito importante neste momento grave da vida nacional. O Brasil perde um ilustre brasileiro”.

Teori tinha 69 anos, era catarinense natural de Faxinal dos Guedes e foi nomeado ministro do STF em 29 de novembro de 2012.

Pela perda, a Prefeitura de Manaus declara luto oficial de três dias.

Nota de pesar do Governo

O Governo do Amazonas lamenta a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, falecido nesta quinta-feira (19), aos 68 anos de idade, em um acidente aéreo, e informa que será decretado luto de três dias em respeito ao magistrado e professor brasileiro, que atuava como ministro do STF desde 29 de novembro de 2012.