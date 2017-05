Prefeitura de Coari divulga Processo Seletivo com mais de 300 vagas

Trezentos e duas é o número de vagas disponíveis no Processo Seletivo aberto pela Prefeitura Municipal de Coari, no Estado do Amazonas, destinado a contratação de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde (Semad).

São ofertadas vagas de nível Superior para as funções de Assistente Social (10), Biomédico (3), Bioquímico (6), Enfermeiro (27), Enfermeiro ESF (32), Enfermeiro Obstetra (5), Farmacêutico (4), Fisioterapeuta (15), Fonoaudiólogo (2), Médico Veterinário (1), Nutricionista (4), Odontólogo ESF (6) e Psicólogo (3).

Já para os níveis Médio/Técnico são disponibilizadas oportunidades para os cargos de Técnico de Enfermagem (140), Técnico em Hemoterapia (11), Técnico em Nutrição (6), Técnico em Radiologia (6), Técnico em Ortopedia (8), Agente de Zoonose (7) e Auxiliar de Consultório Dental (6).

Os profissionais selecionados atuarão em jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas semanais, e farão jus à remunerações que variam de R$ 1.124,00 a R$ 3.536,55, compostas de salário base, insalubridade de 20% e adicional noturno.

Vale ressaltar que, dentro do total de vagas, há oportunidades para candidatos que se enquadram nos itens especificados no edital de abertura disponível em nosso site.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 5 e 9 de junho de 2017, das 8h às 13h, no Auditório Municipal Silvério José Nery, localizado na Estrada do Aeroporto – União em Coari. As inscrições são gratuitas, e só será admitida uma única inscrição por candidato.

A avaliação dos concorrentes será realizada por meio de Prova de Títulos e Comprovação de Experiência, que serão julgadas pela Comissão Examinadora designada. O recebimento dos títulos está previsto para o dia 19 de maio de 2017, e a Prova terá caráter classificatório.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, completando o ciclo de doze 12 meses, desde que comprovada a necessidade do serviço pela administração.

Com informações da assessoria