Prefeitura dá início à operação tapa-buracos no Parque Dez

A operação tapa-buracos da Prefeitura de Manaus chegou ao conjunto Castelo Branco 1, no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul. Ao todo, mais de 35 ruas serão contempladas pela ação, que é executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Nesta quinta-feira (4), os trabalhos se concentraram na rua 26. Em seguida, as ruas 25 e 24 deverão ser atendidas, além de outras vias. A previsão é que as equipes permaneçam no bairro por duas semanas.

Quando a obra estiver concluída, vai facilitar o trânsito de veículos e pedestres na área, já que muitas das vias são de grande fluxo. Para a execução dos trabalhos, duas equipes estão envolvidas na ação. Além delas, são usadas na área maquinários como rolo compressor e retroescavadeira para auxiliar nos serviços.

O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, explicou que além da ação no Parque 10, o órgão municipal também está com trabalhos nos bairro Alfredo Nascimento e Cidade Nova, na zona Norte, Alvorada e Redenção, na zona Centro-Oeste, São José Operário e Jorge Teixeira, na zona Leste, além de áreas como comunidade Bela Vista, no Puraquequara.

“Mesmo no período de chuvas, temos nos empenhado em atuar em vários bairros da cidade. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que atuemos com várias frentes de trabalho e além do tapa-buraco, em trechos mais danosos estamos com o serviço de aplicação de rachão e brita para melhorar a sustentação do solo”, explicou Peixoto.

Reforma de praças

Além dos serviços de tapa-buraco, a Seminf também vem atuando na recuperação de espaços públicos no Parque Dez. Duas áreas de convivência estão recebendo reforma em toda a sua estrutura. As obras visam trazer melhorias e bem-estar à comunidade e para quem passa pela área, já que é um dos bairros cujo comércio e fluxo de pessoas são intensos.

A praça localizada entre as ruas 23 e 24 está sendo revitalizada. O local que conta com uma área total de 1.600 metros quadrados está recebendo obras no pavimento, com a instalação de pavers (blocos pré-moldados em concreto), reforma do estacionamento que possui espaço para receber aproximadamente 16 veículos, recuperação do meio-fio, sarjeta e restauração das calçadas e bancos.

Na sequência, os serviços serão finalizados com a pintura total da praça. No mesmo bairro, a praça localizada na rua 31 também está recebendo infraestrutura.

Com informações da assessoria