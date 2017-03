Prefeitura dá início à coleta diferenciada na Feira da Compensa

Cento e setenta permissionários da Feira da Compensa, na zona Oeste, começaram a experimentar, nesta sexta-feira, 31, a nova modalidade de coleta de lixo no local. O modelo diferenciado, baseado na entrada diária e permanência de 20 minutos do carro coletor da Prefeitura em horários definidos, já vem sendo utilizada em mais oito feiras da capital, com resultados positivos para usuários e trabalhadores.

A modalidade diferenciada de coleta foi implantada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) após feirantes pedirem melhorias ao prefeito em exercício Marcos Rotta, que visitou a Feira da Compensa na última quinta-feira, 23/3. Na ocasião, uma reforma estrutural e melhorias no ambiente foram demandadas à Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras (Subsempab), Comissão Gestora da Feira da Compensa, Semulsp e a empresa responsável pela coleta de resíduos na área.

“A retirada do contêiner de lixo é um ponto positivo para a maioria dos feirantes e não beneficiará apenas a feira, mas também o beco São Pedro, localizado bem ao lado desse local e que vinha sofrendo com os problemas de se ter um ponto de lixo fixo”, lembrou o subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças.

Para viabilizar a implantação da nova modalidade de coleta, a Semulsp realizou ações de conscientização durante a semana, tanto entre os permissionários, quanto nas vielas e becos localizados no entorno da Feira da Compensa. “O importante, antes de qualquer mudança, é a conversa com a população. Essa articulação sempre resulta em novos hábitos e melhorias para a vida de todos”, explicou a coordenadora da equipe de conscientização, Priscila Pontes, que percorreu o local.

Para Carlos Alberto, administrador da Feira da Compensa, a expectativa é de que a nova forma de coleta traga um impacto imediato positivo para o ambiente do local. “Estamos surpresos com a receptividade dos feirantes em relação à retirada do contêiner de lixo. Eles estão satisfeitos com a extinção do foco de sujeira”, avaliou.

Feirante no local há mais de 30 anos, Lorença Batista é uma das mais entusiasmadas com a medida. “Concordo com a retirada do ponto de lixo. As pessoas precisam aprender a cuidar de seu lixo. Não custa nada e o impacto para nossa vida é imediato. Até mesmo na frente da minha casa sou eu que limpo. A responsabilidade é nossa. Valorizo muito essa ação”, comemorou.

As moradoras do Beco São Pedro, localizado na fronteira com a Feira da Compensa, acompanharam e comemoraram a retirada do ponto de lixo fixo. “Muito boa a ação. Há muito tempo esperávamos uma resolução para isso. O lixo derramava aqui no contêiner e o chorume invadia nossas calçadas. Fazemos questão de ajudar a manter esse modelo”, disse Marisa Freitas.

A feirante Francisca Firmo é novata na feira, mas comemora as melhorias. “Estou aqui há duas semanas e é muito bom já chegar em um ambiente melhor. Da minha parte, vou todos os dias até o coletor para deixar meus resíduos. É melhor para nós e para nossos clientes”, pontuou.

Moradores e feirantes que receberam as equipes de conscientização também aproveitaram para conhecer o novo fiscal de ponto da Semulsp que deverá permanecer no local todos os dias, assegurando o bom funcionamento do sistema.

Coleta em feiras

Seguindo um desejo antigo do Prefeito Arthur Virgílio Neto para a cidade, a implantação da coleta diferenciada já funciona em oito áreas. Atualmente, o Mercado Adolpho Lisboa, bairro de Aparecida e as feiras da Panair, Japiinlândia, Nova Cidade, Viver Melhor, Manoa e Grande Vitória utilizam o modelo diferenciado para coletar os seus resíduos.

Os carros coletores passarão na Feira da Compensa e nos becos e vielas que completam o entorno do local, em dois horários: às 12h, saindo às 12h20 e às 18h, saindo às 18h20.

Com informações da assessoria