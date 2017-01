Prefeitura cria força-tarefa para área do Nova Vitória

Em reunião com moradores do bairro Nova Vitória, na Zona Leste da capital, o vice-prefeito Marcos Rotta, que está à frente do Executivo Municipal até o retorno do prefeito Arthur Virgílio Neto, se comprometeu em montar uma força-tarefa para verificar in loco as reivindicações da comunidade no próximo sábado (14).

Um grupo de comunitários esteve na sede da prefeitura e solicitou ao vice-prefeito providências em relação aos constantes alagamentos no local. A visita está marcada para as 10h30 e também será acompanhada dos secretários municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Elias Emanuel, e da Defesa Civil Municipal, Cláudio Belém.

“Com o aval do prefeito Arthur Neto, essa força-tarefa irá verificar o que a prefeitura pode fazer para melhorar a vida dos moradores do Nova Vitória, dentro das nossas limitações, uma vez que a área pertence ao governo federal”, afirmou Rotta. “Como entramos no período de chuva, vamos redobrar as atenções na área”, completou.

O vice-prefeito informou, ainda, que é realizado um levantamento que apontará até onde as equipes da prefeitura poderão atuar dentro da legalidade.

Já o titular da Semmasdh, Elias Emanuel, disse que equipes de assistência social, além da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Defesa Civil, estão na área desde o último dia 27 de dezembro – quando uma forte chuva caiu sobre Manaus e resultou na morte de quatro pessoas no Nova Vitória. As equipes realizam monitoramento para impedir que novas casas sejam construídas no local em que ocorreu um desmoronamento.

Bárbara Costa

EM TEMPO