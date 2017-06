Prefeitura convoca 40 professores para atuar na educação infantil em Manaus

Foram chamados 40 profissionais, com carga horária semanal de 40 horas – Alexandre Fonseca/Semcom

A Prefeitura Municipal de Manaus divulgou, no Diário Oficial do Município (DOM) N° 1142, a relação de candidatos selecionados em nova convocação do Processo Seletivo Simplificado 2016 (PSS 2016), para professores que atuarão na educação infantil da rede municipal de ensino. Foram chamados 40 profissionais, com carga horária semanal de 40 horas.

Para a posse, o candidato deve se dirigir, até o dia 23 de junho, das 8h às 12h, ao setor de Posse da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 2.549, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, sala 113, com todos os documentos exigidos no Edital nº 001/2016 – Semed.

A convocação ocorre para suprir a necessidade das novas escolas de educação infantil que estão sendo inauguradas. A Gerente da Comissão de Posse, Olívia Moraes, afirmou que a secretaria tem tomado medidas complementares para contatar os aprovados. “Foram enviados e-mails para os convocados, com todos os documentos exigidos. Alguns e-mails voltaram então nós vamos ligar para a pessoa. Caso não complete o número de vagas, outra chamada será realizada”.

Para mais informações, o candidato poderá ligar para os números (92) 3632-2254, (92) 8842-7891, (92) 9962-6282, mandar um e-mail para comissao.posse@semed.manaus.am.gov.br ou se dirigir à sala 113, da Comissão de Posse na sede da Semed.

Com informações da assessoria