Prefeitura convoca 18 candidatos aprovados na Manaus Previdência

Mais 18 candidatos aprovados em concurso público, realizado pela Manaus Previdência em 2015, vão ser convocados pela Prefeitura de Manaus. O decreto de nomeação vai ser encaminhado nesta sexta-feira (20) à Casa Civil. Esta será a quarta convocação, sendo a terceira coletiva.

A partir da publicação no Diário Oficial do Município (DOM), os candidatos conferir a publicação do Edital de Convocação. No documento vai constar o período e o local para onde devem se dirigir para se informar sobre os procedimentos pré-admissionais, checagem de pré-requisitos e procedimentos de posse.

Nesta lista, serão chamados 14 técnicos previdenciários (nível médio), da 24ª à 36ª colocação, acrescido de um técnico das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, correspondendo ao 3º lugar. Todos são da área administrativa. Nas vagas para o nível superior, serão convocados quatro analistas, um de cada nas especialidades de Contabilidade, Economia, Serviço Social e Psicologia.

Curso de formação

Ao tomarem posse, os novos convocados vão participar de Curso de Formação da Carreira Previdenciária, promovido pela Manaus Previdência em parceria com Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). No curso, os novos servidores receberão orientações sobre legislação e procedimentos inerentes ao setor previdenciário.

A definição de data, conteúdo e instrutores do curso foi um dos temas debatidos na manhã da quinta-feira (19) entre representantes da Manaus Previdência e da Espi. “Estamos preparando o curso para abril e os resultados com as turmas anteriores têm demonstrado que essa preparação auxilia muito os novos servidores no início de suas funções no órgão”, disse a diretora de Previdência, Daniela Benayon.

Com informações da assessoria