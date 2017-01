Prefeitura confirma passagem de ônibus no valor de R$ 3,30

Após discussões com representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) e das empresas que atuam no sistema de transporte coletivo da cidade, a prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (26), mudanças e melhorias no serviço. As novidades foram comunicadas pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta (PMDB), entre elas, o reajuste da passagem para R$ 3,30 adiantado ontem (25), pelo Portal Em Tempo.

O valor da tarifa técnica – que será repassado às empresas – é de R$ 3,55. Mas, como já funciona atualmente, a prefeitura vai subsidiar parte do valor – neste caso, R$ 0,25. A população começa a pagar a nova tarifa (R$ 3,30) neste sábado (28).

O subsídio foi importante no acordo entre as partes envolvidas para que se garantisse o congelamento da meia-passagem. Atualmente, no sistema, há 400 mil estudantes ativos.

A base da nova tarifa foi calculada em 10%, mesmo valor concedido ao reajuste salarial linear dos rodoviários e está abaixo da inflação acumulada nos últimos quatro anos, calculada em 32,57%.

Outra novidade é que, ainda este ano, o Bus Rapid Transit (BRT) vai começar a ser implantado na capital. Para o sistema, segundo Rotta, num primeiro momento serão investidos o valor de R$ 30 milhões.

Na ocasião também foi apresentado o aplicativo para smartphones ‘Cadê Meu Ônibus’, que vai possibilitar aos usuários saber a hora exata que o ônibus vai passar no ponto ou, ainda, poder acompanhar a rota dos coletivos.

Rosianne Couto

Com informações de Gerson Freitas

EM TEMPO