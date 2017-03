Prefeitura concluiu ação de recapeamento asfáltico na Redenção

A rua Goiânia – que interliga o bairro da Redenção, na Zona Centro-Oeste, ao Tarumã, na Zona Oeste – foi recapeada pela Prefeitura de Manaus. Os serviços executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram finalizados, nesta quinta-feira (9), e consistiram na aplicação de uma nova camada asfáltica em um trecho que compreende mais de 850 metros da via.

Agora, a via começa a receber a sinalização vertical, que será executada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). A ação beneficia tanto os moradores da Redenção, como também dos conjuntos próximos, como Campos Elíseos e Ajuricaba, além do bairro Tarumã.

Conforme o coordenador de Obras da Seminf, Kelton Aguiar, além do trabalho de retirada de toda a camada asfáltica antiga, em alguns trechos mais complicados foram aplicados reforço no solo com pedra rachão e brita.

“Realizamos trabalhos de correção da base, retirando todo o asfalto antigo, e na sequência, aplicamos a imprimação da massa asfáltica à base de brita. Essa é uma ação que irá dar uma grande durabilidade ao asfalto da rua”.

Moradores e comerciantes do local ressaltam que com o recapeamento da via a trafegabilidade na área melhorou muito. Proprietária de um salão, a empresária Maria Reis disse que com o novo asfalto, a movimentação e a satisfação de seus clientes melhoraram.

“A situação melhorou muito e minhas clientes elogiaram porque agora podem estacionar aqui na porta. Além é claro da diminuição do congestionamento que tínhamos aqui. Nossa rua ficou um tapete. Agradecemos à prefeitura pelo serviço”, destacou.

Novas frentes

Nesta sexta-feira (10), uma nova frente de obra de recapeamento será iniciada pelas equipes da Seminf. Desta vez, serão mais de 400 metros recapeados na rua Professor Opitucuana, no Parque Riachuelo.

As obras deverão ocorrer durante uma semana e além do recapeamento, as áreas mais danificadas receberão reforço com aplicação de rachão e brita.

Com informações da assessoria