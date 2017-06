Prefeitura conclui recapeamento asfáltico em rua no Nova Floresta

Dentro do planejamento de levar às comunidades e bairros de Manaus cada vez mais infraestrutura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) concluiu, neste sábado (3), o asfaltamento na rua das Joias, comunidade Nova Floresta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Antes das equipes de obras da prefeitura chegarem ao local, o único acesso para a Rua das Joias era por meio de uma estreita escadaria. Hoje, com os trabalhos realizados no local, o cenário está completamente modificado. Mais de 200 metros de via foram abertos e receberam massa asfáltica, instalação de meio-fio e sarjeta. A mudança foi recebida com entusiasmo por mais de 400 famílias que moram na área.

Durante as visitas às obras na manhã de sábado (3) o vice-prefeito e secretário de obras do município, Marcos Rotta destacou o empenho das equipes da prefeitura no local.

“Agradeço aos moradores da comunidade Nova Floresta pela receptividade com nossas equipes de obras. Aproveito também para agradecer, em nome do prefeito Arthur Neto, aos servidores da Seminf que estão diariamente trabalhando para deixarmos Manaus cada dia melhor”, enfatiza Rotta.

Na comunidade, os moradores vibram por dias melhores. “Esperamos 24 anos pela infraestrutura dessa rua. Nossas crianças precisavam usar saco plástico nos pés para enfrentar a lama e o barro até chegarem à escola. Para muitos, pode parecer pouco, mas para nós, moradores, é inclusão social”, disse Maria Graceli, moradora da área.

Além desta via, outras áreas da comunidade também estão recebendo infraestrutura. Nesta semana, os trabalhos de recuperação nas pistas seguem pelas ruas Careiro e Presidente Figueiredo, totalizando mais de 16 ruas atendidas. Em seguida, será vez das ruas Laço do Amor e Tulipas receberem as equipes da secretaria de obras.

Com informações da assessoria