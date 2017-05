Prefeitura conclui obra e circulação de ônibus no t1 está liberada

Em pouco mais de sete horas de trabalho, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conseguiram concluir a recuperação emergencial em uma galeria antiga localizada dentro do Terminal de Integração 1, na Constantino Nery. As obras no local tiveram início às 22h e às 5h25 já estavam finalizadas com o retorno das operações dos coletivos dentro do terminal.

Para a execução dos trabalhos, as máquinas da Seminf chegaram ao T1 às 19h30. A partir deste horário, fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) passaram a fazer o controle dos ônibus circulando em apenas uma faixa do terminal. Às 22h o T1 foi totalmente interditado e a circulação dos ônibus que ainda operavam no final da noite foi momentaneamente desviada para as ruas paralelas. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) atuaram na área para orientação e controle.

A obra

O serviço começou com a escavação da área afetada para que fosse avaliada a dimensão do vazamento. Após diagnosticado o problema, foi iniciada a recuperação da galeria e em seguida foi feita a recomposição da base. A aplicação da massa asfáltica será feita posteriormente.

“Esse era um serviço que não poderia esperar, pois aqui é um dos trechos de maior movimento de coletivos. E a determinação do prefeito Arthur Neto e do vice Marcos Rotta era que executássemos uma ação que afetasse o mínimo possível os usuários do sistema de transporte e os moradores da área “, explicou subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

Duas equipes com aproximadamente 40 homens e mais duas retroescavadeiras, entre outros maquinários pesados, atuaram na execução dos serviços.

