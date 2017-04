Prefeitura começa a unificação das linhas de ônibus na faixa azul

A Prefeitura de Manaus deu início este mês à unificação de linhas que circulam na faixa azul das principais avenidas da capital. O fato ocorre para atender à Indicação 084/2017, aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), no dia 15 de março deste ano, de autoria do presidente da Comissão de Serviço Público da CMM, vereador Professor Gedeão Amorim (PMDB). A proposta pede um prazo do município para que toda a frota de ônibus do sistema coletivo de Manaus adapte a porta do lado esquerdo do veículo para circular nas faixas azuis das avenidas, onde elas estão implantadas.

“É muito bom saber que o Poder Executivo Municipal vem dando grande importância às demandas do Parlamento uma vez que essas pautas são trazidas pela população. Vamos aguardar que o cronograma definido pela prefeitura seja finalizado e atenda todas as avenidas, garantindo mais fluidez ao trânsito da nossa cidade”, disse Gedeão.

Gedeão disse que a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), atendendo a solicitação da CMM, implementou um cronograma que será executado, de forma gradativa, até o mês de junho deste ano, onde 60 ônibus do transporte coletivo serrão retirados da faixa de direita e substituídos para atenderem a população na faixa azul.

No último sábado (22), duas novas linhas passaram a transitar exclusivamente nas faixas determinadas: as linhas 326-(Jesus Me Deu) e 324 (Comunidade São Pedro) começaram a trafegar pelo corredor exclusivo, localizado na faixa da esquerda das avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery.

Desde o seu funcionamento, a eficiência das linhas da Faixa Azul tem inclusive atraído mais passageiros. Relatórios gerados pelo sistema de bilhetagem eletrônica indicam que houve um aumento de até 20% no número de passagens registradas diariamente de linhas que atendem a Avenida Constantino Nery, conforme dados da SMTU.

Quem pode utilizar

Além dos ônibus preparados com porta de desembarque na esquerda, somente podem trafegar no corredor do BRS ambulâncias, viaturas da polícia e ônibus do sistema de fretamento escolar com passageiros. Isso vale para o corredor na avenida Constantino Nery, que possui plataformas centrais de embarque de passageiros.

Já nas avenidas Mário Ypiranga e Paraíba, onde todos os ônibus utilizam a faixa direita da pista, os condutores de veículos leves só podem circular dentro da faixa azul nos trechos próximos a cruzamentos, com necessidade de fazer conversão à direita. Ficam livres de punição os condutores que precisarem entrar na faixa para acessar prédios públicos ou privados. O veículo não pode prosseguir pelo corredor por mais de um cruzamento, porque a manobra indica que o condutor transitou continuamente pela faixa azul e não entrou nela apenas para conversão.

Com informações da assessoria