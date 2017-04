Prefeitura começa a preparar campanha de vacinação contra a gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) está sendo organizada pela Prefeitura de Manaus para ter início ainda este mês, com data proposta para o dia 17. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está aguardando o Ministério da Saúde enviar as doses para começar a imunização e as ações de esclarecimento e mobilização da população. A campanha tem data prevista para acontecer até o dia 26 de maio, com uma grande mobilização programada para o dia 13 de maio, escolhido como o Dia D de vacinação.

A meta deste ano é imunizar 366 mil pessoas na capital, entre idosos, crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e portadores de comorbidades (com mais de uma doença). O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, explica que a campanha deve atingir, no mínimo, 90% do público alvo. “Esta é a meta, mas estamos disponibilizando 410.000 doses de vacina, para que todos possam ser imunizados. Manaus tem atingido todas as metas de vacinação, ficando a maioria das vezes em primeiro lugar no País. Essa é a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e do prefeito em exercício, Marcos Rotta, que possamos proteger a população de doenças com as vacinas”.

A vacina estará disponível nas 182 Unidades de Saúde com sala de vacina durante o período da campanha. Já no Dia D serão disponibilizados 959 postos de vacinação no município, com um total de 4.500 pessoas trabalhando para atingir o objetivo da campanha.

Segundo secretário, neste ano, houve mudanças em relação ao público-alvo e à faixa-etária de alguns grupos. Serão vacinados trabalhadores da saúde; indígenas (aldeados e assistidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena); crianças na faixa-etária de 6 meses a menores de 5 anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Além desses, também passaram a integrar o grupo prioritário os professores das escolas públicas e privadas.

Homero de Miranda Leão destaca que a vacinação é importante porque a influenza, doença respiratória infecciosa de origem viral, é considerada um problema de saúde pública no Brasil. “Esta patologia pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para as complicações da infecção viral, como as crianças, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas”. De acordo com Homero, a cada ano a gripe pode se apresentar de forma diferente, assim como a infecção pode afetar diferentemente as pessoas. “Por isso as vacinas são reformuladas a cada ano e as campanhas são periódicas”, diz.

O secretário lembra, ainda, que a transmissão dos vírus influenza ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar (transmissão direta) ou através das mãos ou objetos contaminados (transmissão indireta), quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). “A principal intervenção preventiva para este agravo é a vacinação, por isso convocamos a população à aderir à campanha, procurando uma unidade de saúde ou participando do Dia D”.

A vacina contra influenza é trivalente, constituída por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contêm vírus vivos e não causa a doença. As doses são contraindicadas somente para pessoas com alergia grave ao ovo de galinha e para aqueles que já apresentaram reação anafilática a doses anteriores. No entanto, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar o laudo médico, receita, carteirinhas dos programas de saúde, prescrição médica ou outro documento que comprove a sua condição clínica para receber o imunobiológico.

Para as pessoas que fazem parte do público-alvo e estão impossibilitadas de locomoção (acamadas) a Semsa fará a vacinação em domicílio, a partir de um agendamento, que deverá ser feito pelo número 0800-280-8280. O período para o agendamento vai de 17 de abril a 19 de maio e a aplicação da vacina será feita entre 15 a 26 de maio.

Com informações da assessoria