Prefeitura banca exames de DNA para encontrar restos mortais de Garrincha

Família do craque quer que prefeitura de Magé, no Rio, desfaça a confusão – Divulgação

Os parentes de Garrincha se reunirão nesta semana para autorizar a realização de exames de DNA nos restos mortais dos familiares do ex-jogador enterrados no Cemitério de Raiz da Serra, em Magé (RJ). Eles querem identificar a ossada do bicampeão mundial em 1958 e 1962.

A confusão teve início no mês passado, quando Rosângela Cunha dos Santos, 63, uma das filhas de Garrincha, disse que desconhecia o paradeiro dos restos mortais do seu pai ao receber uma oferta da prefeitura local para construir um mausoléu.

Vítima de alcoolismo, Garrincha morreu com graves problemas financeiros aos 49 anos, em 1983. Ele deixou três ex-mulheres, entre elas a cantora Elza Soares, e 13 filhos.

“O meu pai têm duas sepulturas no cemitério e não sei ao certo onde está a ossada dele. Ele foi enterrado numa sepultura simples. Dois anos depois, fizeram um obelisco para ele em outro ponto. Por isso, só um exame vai esclarecer essa dúvida”, disse a filha, que só teve a paternidade reconhecida após a morte de Garrincha.

Garrincha foi enterrado em outro local e agora família pede exame de DNA

“As sepulturas não foram violadas. Acreditamos que as ossadas estão lá em algum lugar. Basta identificar”, disse o prefeito Rafael Tubarão (PPS), que vai usar os cofres públicos para bancar os exames de DNA para identificar a ossada do ex-jogador. Duas filhas já concordaram doar material genético.

Já o primo do ex-jogador, João Rogoginsky, 70, diz que uma exumação foi feita nos restos mortais de Garrincha há dez anos para um outro parente ser enterrado. Ele não recebeu nenhum documento, mas foi informado pelos administradores que a ossada foi transferida para um nicho (gaveta) no cemitério.

“Ninguém vai se opor [aos exames]. Não acredito que os restos mortais do meu avô estão perdidos. Eles continuam no mesmo local. Tudo será esclarecido”, disse a neta Alexsandra dos Santos, 44, que mora na mesma casa em que Garrincha passava as férias.

Sérgio Rangel

Folhapress