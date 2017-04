Prefeitura atua com frentes de obras em rip-rap para conter erosão

Para prevenir e conter novas erosões de terra, mais de cem metros quadrados de contenção de rip-rap estão sendo implantados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) em vias como as ruas Melhoral, no bairro João Paulo, Zona Leste; rua Jericó, no Terra Nova 3, Zona Norte; rua Santiago, no conjunto Campos Elísios, bairro Planalto; rua Santiago, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, e também nas ruas Carauari, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Norte.

O trabalho iniciou nesta segunda-feira (24) na rua Santiago, no conjunto Campos Elísios. No local, a Seminf está implantando 25 metros de muretas para conter uma antiga erosão, que estava a cada dia evoluindo e aumentando o risco de desabamento da via. Agora, com o serviço de infraestrutura, o problema será sanado.

Na rua Jericó, bairro Terra Nova, as equipes estão implantando 25 metros quadrados de contenção em uma área onde há residências ao lado de barrancos. Já na rua Melhoral, bairro João Paulo, o local está recebendo 15 metros de muretas.

A contenção de rip-rap (muretas) é um serviço de extrema importância para comunidade. As sacas contendo cimento e areia, depois de molhadas formam um paredão em concreto protegendo os taludes e evitando as erosões causadas, principalmente, no período chuvoso. A técnica aplicada é uma alternativa para estabilização de taludes e contenção erosiva em áreas alagadiças, equilibrando o solo.

Desde o fim do ano passado, os trabalhos de implantação de rip-rap vêm sendo intensificados. Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, os serviços foram iniciados em 29 igarapés que a Seminf mapeou como áreas propícias a alagações no período do inverno.

O subsecretario de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, explica que as ações são rotinas diárias na secretaria. Porém, na época de chuvas, elas redobram, pois há necessidade de atender as demandas em áreas de risco. “A contenção de rip-rap é um trabalho bastante executado, mas na época das fortes chuvas as áreas de riscos de alagações e deslizamento recebem uma atenção redobrada”, conluio Peixoto.

Quem está satisfeita com os serviços é a estudante Rafaela Albuquerque, 30, que mora há cinco anos no Terra Nova, bem próximo ao local onde existe a erosão. Segundo ela, a sensação de insegurança chegou ao fim a partir do momento que viu o início das obras.

“Com certeza havia muita necessidade da construção dessa contenção. Sempre que chovia ficamos muito preocupados, a rua ia ser toda engolida pelo buraco. Agora que a obra esta sendo realizada não vou me preocupar com as fortes chuvas”, ressaltou a jovem.

Também estão recebendo serviços semelhantes as ruas Benedito Lira, no Novo Reino; rua Hibisco, no Gilberto Mestrinho; rua Paraíso, no Moro da Liberdade; rua Muturaca, na Cidade Nova 1; rua Urtigão, no Cidade de Deus e ruas Pará e Diana, no bairro Tancredo Neves.

