Prefeitura anuncia segunda fase do Programa Habitacional para Servidores

Imóveis que exigem maior renda também entram na pauta

A Prefeitura de Manaus lança, nesta terça-feira (27), a segunda fase do Programa Habitacional do Servidor Público Municipal. Na primeira fase, realizada em parceria com a Direcional Engenharia, e anunciada em maio deste ano, os apartamentos ofertados faziam parte de empreendimentos que integram o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. Agora, os servidores municipais também terão condições especiais para aquisição de imóveis que não fazem parte do programa. O lançamento é no auditório da Casa Militar, na avenida Padre Agostinho Caballeiro Martin, n° 770, bairro Compensa I.