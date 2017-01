Prefeitura anuncia resultado do último remanejamento do Bolsa Universidade

O segundo e último remanejamento de vagas do Programa Bolsa Universidade (PBU) encerrou neste domingo (16). A próxima etapa é a entrega de documentos comprobatórios, na quinta-feira (19) e sexta (20), dos estudantes que participaram do processo.

A entrega deve ser feita na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus. O horário de atendimento é de 8h às 18h.

“Terminamos a última etapa de remanejamento de vagas do PBU. Agora vem a fase de entrega de documentos. Os candidatos que acessaram o sistema e redefiniram as opções de curso, turno e IES precisam entregar os documentos previstos em edital para assegurar as vagas”, explica a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

Acesse o Portal do Candidato, aqui.

Entre os documentos necessários para garantir a vaga obtida a partir do remanejamento estão comprovante de residência, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de renda de todos os moradores declarados na inscrição.

Veja a lista completa de documentos, aqui.

Também é obrigatória a apresentação da declaração de renda, emitida no ato da inscrição. A Espi ressalta que os estudantes devem formalizar a entrega de documentos e providenciar a matrícula na Instituição para a qual obtiveram o benefício.

Com informações da assessoria