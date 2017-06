Prefeitura anuncia pagamento da primeira parcela do 13º para o final de junho

A Prefeitura de Manaus vai pagar a primeira parcela do 13º dos servidores no final do mês de junho, juntamente com o salário do mês, obedecendo o cronograma por categoria, já conhecido dos servidores municipais. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nesta quinta-feira (1º).

“Fizemos isso em 2013, 2014, 2015, 2016 e vamos fazer agora, em 2017. O dinheiro já está na conta. Eu não desconheço a crise, mas trabalhamos com planejamento e o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores está garantido”, afirmou o prefeito.

O pagamento da primeira parcela do 13º, correspondente a 50% do salário, vai beneficiar mais de 32,8 mil servidores e injetar R$ 60,4 milhões na economia local, especialmente no comércio. “Esse recurso vai direto na veia do comércio, aumentando a circulação de dinheiro, gerando empregos, enfim, aquecendo a nossa economia”, disse Arthur.

Para o prefeito isso resulta de um equilíbrio econômico do município que apesar da crise nunca deixou de fazer o dever de casa. “Nossa saúde financeira está em dia e vamos fazer o que sempre fizemos desde 2013. Vamos manter em dia os salários de nossos servidores públicos porque queremos essas pessoas trabalhando felizes para fazer o melhor serviço em qualquer segmento da prefeitura”, disse Arthur.

Com informações da assessoria