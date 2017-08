Prefeitura anuncia novas intervenções no trânsito de Manaus

Ponte Avenida Nilton Lins -Foto: Divulgação

Após estudo da equipe de engenharia do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na próxima segunda-feira (4) novas intervenções no trânsito da região Centro-Oeste serão implantadas para promover melhorias na mobilidade urbana em áreas da capital. confira as mudanças:

Bairro Alvorada

O primeiro ponto a receber melhorias com a implantação de projeto de um retorno será a avenida Desembargador João Machado (antiga estrada dos Franceses), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. O projeto vai facilitar o acesso para quem deseja se deslocar para a avenida Constantino Nery, oferecendo a conversão que hoje é feita antes do Restaurante La Parrilla. Os condutores vão poder retornar embaixo da alça do viaduto com faixa de desaceleração, com mais segurança. A circulação no novo retorno será permitida apenas para veículos de pequeno porte. Veículos pesados não poderão circular nos retornos e terão que contornar a rotatória. Com a intervenção, a expectativa da Prefeitura de Manaus é reduzir o fluxo de veículos e desafogar o trânsito na área em 40%.

Ponte da Avenida Professor Nilton Lins

A Seminf trabalha na reconstrução da ponte na avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, zona Centro-Sul. Na última segunda-feira (28), a obra entrou em uma nova fase com a demolição do tabuleiro de concreto da antiga estrutura da ponte. Com a liberação da área, será dada continuidade aos serviços de implantação das estacas-raiz, responsáveis pela sustentação da estrutura.

Ponte da Rua A – Conjunto Nova República

Principal via de acesso dos moradores do conjunto Nova República, no bairro Distrito Industrial, a nova ponte da rua A, já está com os serviços de escavação em andamento, para a implantação das estacas. O serviço faz parte do cronograma de reforma de pontes em concreto armado executado pela Seminf desde o início do ano. Diferentemente da estrutura inicial, feita de gabião, a nova passagem terá 14 metros de comprimento com 12 de largura. A passagem do Nova República tem mais de 20 anos e a reforma é uma solicitação antiga dos moradores do conjunto.

Ponte na Alameda da Paz – Bairro Nova Esperança

Outra via de acesso que recebe reconstrução é a ponte em concreto armado, localizada na alameda da Paz, bairro Nova Esperança 2, zona Oeste. Os trabalhos no local já estão em fase de conclusão, faltando apenas a finalização dos serviços de implantação de uma nova rede de drenagem na rua e a aplicação do asfalto. As vias do bairro também receberão ação de tapa-buraco.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

