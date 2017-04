Prefeitura anuncia decreto emergencial para abrigar venezuelanos

O grupo de indígenas venezuelanos que ocupa desde dezembro do ano passado a área localizada embaixo do viaduto de Flores, Zona Oeste de Manaus, nas proximidades da rodoviária, deverá ser abrigado nos próximos dias. A ação é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), que pretende, nesta semana, criar um decreto emergencial para receber o cofinanciamento do governo federal, e disponibilizar abrigo aos ocupantes do local.

Atualmente, 120 indígenas, entre adultos, jovens e crianças, vivem no lugar. O grupo é originário da aldeia Warao, localizada no nordeste da Venezuela, e veio para Manaus para fugir da crise que afeta a economia daquele país.

De acordo com o secretário da Semasdh, Elias Emanuel, há um mês a secretaria vem dialogando com o Ministério Público Federal (MPF), governo do Estado e Presidência da República para viabilizar a transferência dos indígenas. Segundo ele, nesse período, o governo federal sinalizou a vontade de financiar o abrigamento e a assistência aos grupos de venezuelanos em Manaus.

“A prefeitura vai providenciar um decreto de emergência social e vamos conversar também com o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário para saber como devem ser os termos do decreto. O documento será validado pela Secretaria Nacional da Defesa Civil. Isso deve acontecer nesta semana”, informou o secretário.

Elias Emanuel explicou também que o motivo da vinda dos venezuelanos para a capital é a crise que atingiu a Venezuela. “A moeda brasileira está hipervalorizada diante do bolívar venezuelano. Por isso, eles têm encontrado em Manaus a facilidade de conseguir dinheiro. Quando conseguem recursos, voltam para sua cidade natal, deixam o dinheiro arrecadado para os parentes e trazem utensílios de artesanato para venda na nossa capital. Eles estão em Manaus desde o início de dezembro do ano passado. Já passaram pelo local mais de 400 pessoas que pertencem à etnia warao. Elas usaram a rodoviária pelo fato de ser o ponto de partida e de chegada. Ali há facilidade de encontrar doações de dinheiro, comida, roupas e

utensílios”, afirmou.

O secretário disse, ainda, que a prefeitura vem dando total assistência aos venezuelanos, disponibilizando alimentos, remédios e roupas. “Não sabemos quando esses indígenas irão embora. Mas a partir da entrada em território brasileiro, eles têm um prazo de 2 anos para se regularizar ou retornar para sua terra natal”, acrescentou.

Lucinda Cardona, de 21 anos, recém-chegada, afirmou que está em Manaus acompanhada de suas duas filhas há cerca de um mês. “Não pretendo voltar. Lá não tem roupa, comida e nem frauda. Quero ficar aqui porque existem oportunidades”, disse.

O pedreiro José Luiz, de 25 anos, que está na capital há sete meses, informou que deixou dois filhos na Venezuela de 10 e 4 anos, além da esposa. Ele explica que veio para Manaus em busca de emprego. “Faço qualquer trabalho de construção. Todos os dias eu saio nas ruas atrás de alguém que esteja precisando dos meus serviços”, declarou.

Diogo Dias

EM TEMPO