Prefeitura antecipa Natal de 784 famílias e entrega parque residencial em Manaus

O presente de Natal de 784 famílias manauenses vai chegar mais cedo este ano. Isto porque está previsto – para o mês de dezembro – a entrega dos apartamentos do Residencial Cidadão Manauara I. A solenidade depende da agenda do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que deve estar presente durante a cerimônia de entrega das chaves.

Alocados em uma área de 56 mil metros quadrados, divididos em 12 quadras e 49 blocos, os 784 apartamentos construídos, segundo o subsecretário de Habitação e Assuntos Fundiários da Casa Civil (Subhaf), Danísio Elias, surgem como uma nova expectativa de vida aos futuros moradores do Manauara I que, juntos, contabilizam uma economia aos cofres da prefeitura, aproximadamente, R$ 2.823 milhões referentes ao aluguel social pago pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) às famílias no período de um ano.

“O dinheiro não é tudo. Quando tiramos essas famílias do aluguel social, resgatamos a cidadania deles. E isso é o mais importante. Quando resgatamos isso de pessoas assim, de uma família que morava no alagado, que não tinha perspectiva nenhuma, vivendo em um lugar insalubre, isso para nós vale mais que qualquer recurso que se venha a economizar”, destacou Elias, apontando que o déficit habitacional na capital amazonense ainda é grande. “Isso é uma gota no oceano e vamos batalhar para que mais famílias possam receber mais habitações”.

Olhar para frente e esquecer o passado é um dos objetivos da doméstica Gigelis Freitas, 37. Mãe solteira e com três filhos para criar com idades entre 2 e 10 anos, ela falou, emocionada, que o novo lar é um presente de Deus diante das dificuldades que já enfrentou ao longo da vida.

“É mais uma vitória que Deus me deu. Já passei por tanta coisa desde que meu pai e meu marido faleceram, inclusive tive que morar na rua com meus filhos desde que uma casinha que eu comprei por R$ 2 mil, que era o dinheiro que eu tinha, foi soterrada”, contou, explicando que teve ajuda de amigos para se inscrever e, hoje, estar entre 784 pessoas – de mais de 100 mil inscritas – contempladas.

“Nossa vida vai melhorar muito. A gente vai viver melhor, vai poder brincar, vou continuar ajudando a minha mãe e vou ser um veterinário”, falou sorridente o filho de Gigelis, Davi Freitas, 7.

Outras duas famílias não escondiam a alegria da proximidade em receberem as chaves do novo endereço. Também domésticas, Tamara da Silva, 24, vai dividir o espaço com a filha de quatro meses e o marido que trabalha como carregador em feiras da cidade, e Milene Modesto, 33, que vai levar para o apartamento os quatro filhos e a mãe de 73 anos.

“Todo mundo sonha em ter uma casa própria, então estou realizando o meu. Saí da minha casa, na comunidade da Sharp, quando ela ficou alagada e foi condenada pela Defesa Civil. A partir de dezembro, uma nova vida começa”, falou Milene.

Danísio disse que se sente feliz e honrado em participar desse momento das famílias.

“É um privilégio. É uma bênção de Deus que me permitiu participar desse processo. Agradeço também ao prefeito Arthur, que é um homem de visão, que verificou e viu que Manaus necessitava fazer algo em prol da habitação. Era um anseio dele fazer isso pela população e graças à Deus o sonho está prestes a ser realizado. É uma honra ver a felicidade estampada no rosto de cada pai, de cada mãe, isso pra mim foi sensacional”, falou.

Mais ‘Manauaras’

O Residencial Cidadão Manauara, localizado no Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, foi construído com recursos advindos do “Minha Casa, Minha Vida” e contempla famílias com renda mensal de até R$ 1.600 mensais, oriundas de diversos pontos da cidade, consideradas como áreas de risco.

Segundo o subsecretário da Subhaf, a expectativa é de que os trabalhos de construções de parques residenciais continuem na cidade e que há, inclusive, já dois terrenos disponíveis para a construção de novas unidades habitacionais. Mas, ele ressalta que a continuidade fica na dependência da aprovação do governo federal.

“A perspectiva é de não pararmos. Mas isso depende do Ministério das Cidades também, do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Depende muito de como tudo vai se configurar o programa daqui para frente. Se nos permitir, certamente Manaus irá ganhar muito mais ‘Manauaras’”, disse Elias.

Os apartamentos têm seis cômodos. Os blocos ficam em uma área que também abriga oito playgrounds, uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia, uma academia ao ar livre, um clube social e lixeiras comunitárias. Além disso, há uma estação de tratamento de esgoto, uma cisterna com capacidade para 300 mil litros e dois poços artesianos de 200 metros de profundidade cada um para atender o residencial.

Rosianne Couto

Portal EM TEMPO