Prefeitura amplia atendimentos para mulheres nas unidades de saúde

O público feminino terá mais opções de atendimentos nos Distritos de Saúde de Manaus a partir da próxima segunda-feira (6). A intenção da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é oferecer uma quantidade maior de consultas e exames, como o preventivo ao câncer de colo uterino e mamografias, vacinação e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite, além de promover atividades educativas sobre saúde e direitos da mulher.

Em cada zona geográfica, pelo menos uma unidade de saúde estará envolvida na programação. Além disso, as unidades móveis de Saúde da Mulher, que fazem parte do programa Manaus Saúde Itinerante, também irão ampliar os serviços exclusivos às mulheres.

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, explica que a ampliação do atendimento faz parte do conjunto de estratégias da Prefeitura de Manaus para homenagear as mulheres ao longo do mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, dia 8. Além disso, segundo ele, vai ao encontro da preocupação do prefeito Arthur Virgílio Neto de alertar a população, sobretudo feminina, de cuidar mais da saúde.

“Aproveitando a data, queremos incentivar as mulheres a realizar exames preventivos e a adotar medidas de promoção à saúde”, disse Homero, destacando que doenças como o câncer de colo de útero de mama, por exemplo, têm melhores chances de cura se diagnosticados e tratados precocemente, o mesmo ocorrendo com doenças como a hepatite, que pode se tornar grave e crônica, se identificada tardiamente. “O objetivo da Prefeitura é chamar a atenção das mulheres para a necessidade de manter uma rotina de prevenção”, completou.

Segundo a gerente da Rede Cegonha, Sonja Farias, para garantir o atendimento especial às mulheres, serão mobilizadas equipes multiprofissionais e todos os servidores serão mobilizados para esta atividade nas unidades de saúde da rede municipal.

Entre as atividades programadas, a UBS Rural São Pedro, por exemplo, que fica na AM 010, vai realizar atividades especiais no dia 8 de março, das 8h às 12h, em parceria com a Escola Municipal Abilio Alencar atividades. A programação inclui roda de conversa sobre saúde e direitos da Mulher, vacinação e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite.

A UBSR Ada Viana, que fica na BR 174, também promove, no dia 8, das 8h às 12h, rodas de conversa sobre saúde e direitos da mulher, vacinação, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite, consultas médicas e, ainda, coleta de preventivo para exame do câncer de colo do útero.

No Distrito Oeste (Disa Oeste), a programação vai ocorrer na UBS São Vicente de Paulo, também no dia 8 de março, das 07h30 às 16h30, com palestras e informações, com o tema “A Mulher Moderna: Saúde e Educação”, além de atendimento clínico e odontológico exclusivo para as mulheres, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e coleta de material para o preventivo (Papanicolau). Também haverá ação de saúde na comunidade do São Raimundo com visita domiciliar. A abertura será às 9h, com um coffee break para os usuários.

Com informações da assessoria