Prefeitura altera atendimento em unidades de saúde nesta quinta-feira e sexta-feira

Em alusão ao feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, que foi transferido para esta quinta-feira (3), a prefeitura municipal de Manaus informou que os serviços essenciais de saúde são realizados na Maternidade Moura Tapajóz (MMT) ou pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A medida também vale para esta sexta-feira (4) que será ponto facultativo.

A prefeitura informou ainda que manteve os serviços essenciais de saúde em funcionamento na última quarta-feira (3), feriado do Dia dos Finados.

Para quem desejar atendimento médico de urgência, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou que as solicitações podem ser feitas pelo disque-192, do Samu, que funciona em regime de plantão 24h.

Pacientes gestantes devem se dirigir a sede da maternidade, localizada na avenida Brasil, nº 1335, bairro Compensa, Zona Oeste. O atendimento no local, também será mantido em regime de plantão 24h.

