Prefeitura acompanha divulgação do segundo alerta da cheia deste ano

A Defesa Civil de Manaus acompanhou, na manhã desta terça-feira (2), a divulgação do segundo alerta da cheia deste ano, comunicado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

De acordo com o Instituto, a previsão é que a cota do Rio Negro para a cheia deste ano varie entre 29,15 a 29,85 metros. Em relação à cheia de 2012, maior já registrada no Estado, na mesma data o Rio negro apresentava a cota de 29,30 m, 0,92 m acima da atual. O nível do rio desta terça-feira é de 28,38 m.

Ações Defesa Civil

O Secretário Executivo da Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, ressaltou que o órgão vem realizando, desde o mês de janeiro, o monitoramento das possíveis áreas de alagações por conta da cheia. “Nossas ações da Operação Cheia 2017 continuam para que a gente consiga dar o apoio necessário a essas famílias que estão nas áreas vulneráveis no período da cheia”,disse.

Ainda segundo o secretário, o órgão também vem realizando, diariamente, o monitoramento das áreas de riscos. “O nível do Rio está subindo e essas chuvas nesse período são preocupantes, porque pode haver algum desabamento ou acidente dentro dessas áreas de risco. Então a Defesa Civil está atenta a essa situação e tomando as providências junto as comunidades para que a gente consiga em um tempo de resposta conseguir atender essas famílias vulneráveis”, explicou.

Conforme a o relatório do Departamento de Operações da secretaria 15 bairros da capital serão afetados pelo fenômeno: Tarumã, Mauazinho, São Jorge,Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida,Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara.

As construções das passarelas já estão acontecendo nos bairros de São Jorge e Educandos. Desde o primeiro alerta da cheia, no final de março até o momento, já foram construídos aproximadamente 720 metros de pontes.

Previsão chuva Sipam

Segundo a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam),a estimativa da temperatura para o próximo trimestre é acima da média com o acumulativo de chuvas em torno de 200 milímetros para o mês de maio.

Com informações da assessoria